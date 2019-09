‘Zestien Gelderse zorgbedrijven boeken extreem hoge winsten’

Zestien Gelderse zorgorganisaties boekten twee jaar op rij winstpercentages met dubbele cijfers. In de zorgvormen waarin zij actief zijn, zijn marges rond de drie procent gebruikelijk. GGZ Scharwächter uit Bemmel spant de kroon met bijna 48 procent winstmarge over 2018.

De Bemmelse zorgverlener boekte over 2017 al een winstmarge van iets meer dan 46 procent. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en KRO-NRCV's Pointer en Reporter Radio. Ze berekenden dat de 85 instellingen over 2017 en 2018 een totale winst van 77.6 miljoen euro behaalden. Bij een deel van de bedrijven lijkt de winst onrechtmatig, onder meer doordat ze niet-geleverde zorg declareren en de winst via financiële constructies uit de zorgsector trekken.

De onderzoekers maakten voor de cijfers gebruik van de jaarrekeningen die de zorginstellingen bij het ministerie van VWS hebben ingediend. Het gaat om organisaties die geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg of thuiszorg leveren.

‘Vergoeding’ van een miljoen

Ook keken ze naar methoden die worden gebruikt om zorggeld buiten beeld te laten verdwijnen. In dat licht wordt De Kroon uit het Gelderse Angeren ‘een opvallende ontbrekende’ op de lijst genoemd. Het bedrijf maakte in 2017 nog 19.6 procent winst, maar dat daalde in 2018 tot een paar procent. ‘Dat lijkt helemaal in orde te zijn', aldus de onderzoekers: maar in dat laatste jaar is ook een managementvergoeding van bijna 1 miljoen euro uitgekeerd.

Minister: absurde winsten