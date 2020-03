Zestien meiden uit Twello en Klarenbeek sturen kaartjes om dag eenzame ouderen beetje dragelijk te maken

‘Niemand is alleen; Een kaartje voor iedereen’. Zestien meiden uit Twello en Klarenbeek zijn op Facebook een actie gestart, waarbij ze persoonlijke kaartjes sturen naar mensen die door het corona-virus veel alleen zijn. ,,We besparen nu geld doordat we niet uit eten kunnen’’, zegt Sharon van den Brink. ,,Dat geld willen we gebruiken om eenzame mensen aandacht te geven.’’

De oproep stond nauwelijks online, of er kwam in een persoonlijk bericht een eerste aanvraag binnen. In Maastricht wordt een man deze week 100 jaar. De festiviteiten zijn in het water gevallen. ,,Wat is er dan leuker om deze meneer een persoonlijke kaart te sturen?’’, vraagt Van den Brink retorisch.

Samen

De kern van de vriendinnengroep ontstond 20 jaar geleden, op de basisschool in Twello. Sinds drie jaar bestaat het gezelschap uit zestien dames. ,,We doen bijna alles samen’’, legt Van den Brink uit. ,,Een avondje stappen, lunchen, carnaval vieren.’’ Maar nu beperkt zich het contact tot de app-groep. ,,En daar ontstond het idee.’’

Gesloten deuren

Zelf werkt Van den Brink in de zorg, net als een aantal van haar vriendinnen. ,,Veel verzorgingshuizen hebben hun deuren voor bezoekers gesloten. We kunnen ons voorstellen dat de dagen hierdoor té lang duren. Een kaartje maakt de dag een heel klein beetje dragelijker.’’

Van den Brink heeft al even bij haar knutselspullen gekeken of ze voldoende in huis heeft om zelf kaartjes te maken. ,,Een aantal van mijn vriendinnen is best creatief, maar ik verwacht dat we de meeste kaartjes gewoon zullen kopen. Als er echt iets bijzonders is, zoals zo'n honderdste verjaardag, kunnen we zelf aan de slag.’’

