Zeven jaar geëist voor steekincident bij afhaalchinees in Apeldoorn: ‘Op barbaarse wijze met een babi pangang-mes het hoofd doorkliefd’

,,Verdachte heeft op barbaarse wijze met een mes, waar normaal gesproken de babi pangang mee gesneden wordt, het hoofd van het slachtoffer doorkliefd. Dat zien we maar zelden in de rechtbank. Door die daad is meneer Wang letterlijk voor het leven getekend. Hij kan nooit meer in de spiegel kijken zonder dat hij aan het incident herinnerd wordt”, doelde de officier van justitie op de littekens in het gezicht van Lin Wang (46). Ook hield de Apeldoorner er hersenletsel, zenuwschade en een enorm trauma aan over.