Zeven tips over ramkraak op Apeldoornse juwelier

De aandacht voor de ramkraak op de Apeldoornse juwelier Maaskant in het tv-programma Opsporing Verzocht heeft tot op heden minimaal zeven tips opgeleverd. Dat zegt politiewoordvoerder Jan Thijs van Hemmen. Hij doet geen uitspraken over de aard van de tips.

In het programma maakte de politie bekend dat de juwelier aan het Mercatorplein in Apeldoorn afgelopen maandag is geramd met een aan de Schurenstraat in Deventer gestolen rode Volkswagen Jetta. De daders gingen vervolgens aan de haal met een grote hoeveelheid sieraden.

Op 22 augustus werd bij dezelfde juwelier geprobeerd de gevel te rammen, maar dat mislukte toen. De auto die daarvoor werd gebruikt was een zwarte Ford Ka, die aan de Steenstraat in Deventer was gestolen.