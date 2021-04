Zieke Roy uit Brummen leert ouderen beeldbellen: ‘Voor die oma ging er een wereld open’

Teuge Airport: ‘Provincie brengt continuï­teit vliegveld in gevaar’

15:40 Vliegveld Teuge is hogelijk verbaasd over de keuze van Gelderland om alleen groei toe te staan als de hinder van parachutevluchten afneemt. Volgens het vliegveld brengt dit de toekomst van de luchthaven in gevaar.