Ziekenhuizen in regio: klaar voor corona-patiënt, maar ook ‘business as usual’

Onder meer in het Deventer Ziekenhuis, Röpcke-Zweers Ziekenhuis (Hardenberg) en Isala (Zwolle en Meppel) komt deze weken geregeld een outbreak management team samen. Daarin zitten specialisten uit verschillende disciplines; van medisch microbiologen tot logistiek managers. Zij houden de actuele corona-situatie in de gaten om te beoordelen welke maatregelen er eventueel nodig zijn. De term outbreak klinkt vrij onheilspellend, toch is zo'n team niet ongebruikelijk in Nederlandse ziekenhuizen. Bijvoorbeeld bij eerdere virussen als SARS, maar ook om de ‘gewone’ griep in de gaten te houden worden omt's opgericht. ,,Die teams kunnen snel schakelen en bijvoorbeeld extra capaciteit beschikbaar maken’’, legt Erick van Zijl uit namens het Deventer Ziekenhuis.