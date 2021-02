Ziekenhuizen in regio verwachten forse toeloop op Eerste Hulp door winterweer

De ziekenhuizen verwachten een forse toename van mensen met letsel door kou, sneeuw en gladheid. En daaruit voortvloeiend een grote druk op de afdeling spoedeisende hulp. ,,Daarvan hebben we maandag al een voorproefje gehad. Toen was glad en was het heel druk op de spoedeisende hulp. Veel mensen met gebroken polsen en enkels. We stellen ons er op in en zorgen voor voldoende personeel’’, licht woordvoerder Anneke Plette van St Jansdal toe. Het ziekenhuis heeft locaties in Harderwijk en Lelystad. ,,Er zal opgeschaald worden, verwacht ik. We houden er zo veel en zo goed mogelijk rekening mee.’’