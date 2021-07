Zielsgelukkige sprintster Marije van Hunenstijn: ‘Wat mij betreft stappen we nu in het vliegtuig’

Van een NK indoor gaat het atleten­hart van Apeldoorn­se Marije nog steeds harder kloppen

19 februari De voorbereiding verliep niet helemaal vlekkeloos, maar ook als er een NK indoor is gaat het atletenhart Marije van Hunenstijn (25) sneller kloppen. Nog steeds en zeker in Apeldoorn. De focus in dit olympische jaar ligt op de buitenbanen. ,,Maar hé, dit is wel een NK natuurlijk.”