Zijn de coronaregels nog te volgen? GGD-arts Ashis Brahma beantwoordt lezersvragen: ‘Proberen één lijn te trekken’

Ton Wissink uit Ommen vraagt zich af waarom basisschoolkinderen niet in quarantaine hoeven als de jongen of het meisje naast wie ze in de klas zitten positief is getest, terwijl ze dat wél moeten als dezelfde kinderen ook buiten schooltijd nauw contact hebben gehad. ,,We willen dat er zoveel mogelijk onderwijs doorgaat’’, zegt Brahma daarover. ,,Dit betekent dat de regels op school wat soepeler kunnen lijken dan de regels buiten de school. Daarom hoef je niet in quarantaine als je buurjongen of buurmeisje op school positief is getest.’’