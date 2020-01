Zijn dikkebuikenshirts vliegen de deur uit, maar Amazon moet je niet te licht nemen, waarschuwt Jaap Krijgsman uit Apeldoorn

‘Redding voor man met buik’, kopte de Stentor in 2016. Uit ergernis over de maatvoering van shirts voor ‘mannen met een maatje meer’ besloot Jaap Krijgsman een kledinglijn voor die doelgroep te ontwikkelen en Alca Fashion op te richten. Via een eigen webshop verkocht hij de eerste exemplaren. Een jaar later bood hij zijn artikelen ook via Amazon aan. ,,Daardoor kon ik mijn shirts in één klap verkopen in vijf landen in Europa en 52 staten in de VS. Dat maakte een enorm verschil’’, zegt Krijgsman. ,,Amazon biedt een enorm grote marktplaats, ook voor artikelen die niet standaard zijn.’’