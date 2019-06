Zijn verkeersborden in binnenstad Apeldoorn duidelijk genoeg?

Op de huidige borden is het blauwe verkeersbord te zien met daarop een grote en kleine wandelaar. Daar boven staat het woord ‘ZONE’. Onder het bord hangt ter aanvulling een wit bord met in het zwart een fietser er op. Toegestaan, buiten winkeltijden is de tekst die er bij staat.

Het bord blijkt niet voor iedereen even duidelijk. ,,We zijn in overleg met de partners in de binnenstad om te kijken of, en zo ja hoe, we de bebording kunnen aanpassen’’, zegt gemeentelijk woordvoerder Anneke Bestebeurtje. ,,Zodat de geldende regels duidelijker worden weergegeven.’’