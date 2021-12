Zilver voor Sam Ligtlee op sprint en Juliette Eickhof op puntenkoers tijdens NK Baan

Camping van Bas in Eerbeek dreigt te verdwijnen door papierindu­strie: ‘Ik laat het er niet bij zitten’

Een grote blokkendoos op de plek waar al sinds jaar en dag een camping gevestigd zit. Het is een scenario dat steeds realistischer lijkt te worden voor Bas den Dekker (55), eigenaar van camping Robertsoord in Eerbeek. Nu het Burgersterrein namelijk definitief is afgeschoten als locatie voor een nieuw logistiek centrum, blijven er nog maar twee opties over. Een daarvan is de camping. ,,Nu is de grens bereikt. Het is een keer klaar.”

