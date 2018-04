Zilveren Erepenning voor Ugchelenaar Harry Vos

Autisti­sche man in Apeldoorn van fiets bestolen terwijl hij in het ziekenhuis ligt

21:31 Luck Pekel uit Epe weet niet goed welke gevoelens de boventoon voeren. Hij is boos, maar ook verdrietig. Maandagavond werd in Apeldoorn de nog geen jaar oude fiets van zijn 23-jarige autistische zoon gestolen. ,,Terwijl de jongen met de ambulance op weg was naar het ziekenhuis. Kan het nog gemener”, zegt hij vertwijfeld.