Zilveren Kruis woest op GGNet na ‘onterecht’ afbellen 90 patiënten

GGNet heeft sinds afgelopen dagen onterecht 90 patiënten afgebeld die op de planning stonden voor een intake. Dat stelt Zilveren Kruis. De zorgverzekeraar noemt de handelswijze van GGNet ongehoord en zegt dat de zorgorganisatie een officiële reprimande kan verwachten over het verzaken van haar zorgplicht. GGNet zelf zegt geen andere keuze te hebben omdat het geld op is.

Maandag kondigde GGNet, een grote instelling voor geestelijke gezondheidszorg in een deel van Gelderland, een patiëntenstop aan voor verzekerden van Zilveren Kruis. De zorginstelling stelt hiertoe ‘genoodzaakt’ te zijn omdat het budget van Zilveren Kruis voor specialistische zorg dit jaar op is. Zorgverzekeraars maken voor elk jaar afspraken met zorgaanbieders; ze kopen voor een bepaald bedrag vooraf zorg in.

Quote Patiënten die al staan ingepland horen gewoon hun zorg te krijgen Christina Rompa, woordvoerder Zilveren Kruis

Waar een woordvoerder van GGNet eerder al uithaalde naar Zilveren Kruis, reageert de zorgverzekeraar bij monde van woordvoerder Christina Rompa nu onthutst: ,,Tegen nieuwe patiënten kan GGNet zeggen dat er een stop is, maar patiënten die al staan ingepland horen gewoon hun zorg te krijgen”.

Juridisch gevecht

Rompa noemt de handelswijze van GGNet ongehoord. ,,In het budget had GGNet rekening moeten houden met het aantal te behandelen patiënten, zoals met ons was afgesproken. Kennelijk hebben ze te veel patiënten ingepland. Onze eerste prioriteit is nu alsnog te bemiddelen voor die patiënten die zijn afgebeld. Wij gaan naast deze mensen staan. Daarna vechten we het juridisch wel uit met GGNet”.

Woordvoerder Tineke Hoogeveen van GGNet zegt echter niks liever te doen dan deze mensen in behandeling te nemen. ,,Maar we kunnen geen gratis zorg leveren. We zijn al enkele maanden in gesprek met Zilveren Kruis voor een oplossing. We betreuren het leed van iedere patiënt die dit treft, maar we zagen geen andere keuze meer. Zodra wij weten dat er voor deze patiënten vergoeding is, nemen wij hen vanzelfsprekend direct weer mee in onze planning voor behandeling.”

Zorgplicht?

Ook zegt Hoogeveen dat GGNet de zorgplicht niet verzaakt. ,,Zorgplicht ligt wettelijk bij de verzekeraar, deze is verantwoordelijk voor voldoende inkoop van de zorg”. Rompa zegt dat de zorgplicht bij de zorgverlener komt te liggen, zodra de verzekerde bij die zorgorganisatie in behandeling wordt genomen.