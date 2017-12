Zilverrug Jambo maakt plaats voor nieuwe leider in Apenheul

Jambo kwam elf jaar geleden naar Apenheul nadat zilverrug Bongo onverwacht was bezweken door een streptokok-bacterie. In de geschiedenis van Apenheuls wereldberoemde gorillagroep is Jambo pas de derde leider. Als baldadige puber moest hij zijn wijze, sociale voorganger doen vergeten en voor nageslacht zorgen. Daarin slaagde hij met verve. Op dit moment lopen er acht kleine 'Jambo'tjes' rond.

Dierentuinen bepalen echter niet zelf welke apen ze in huis hebben. Dat doen de coördinatoren van Europese fokprogramma's. Die moeten ervoor zorgen dat in de dierentuinen genetisch gezonde groepen blijven bestaan. Zo'n programma is er ook voor gorilla's en daarvan is Apenheul zelf de coördinator.

Inteelt

Het is verstandig om Jambo nu te laten vertrekken, is de conclusie. Inteelt moet worden voorkomen en daarom zitten de vrouwen in zijn groep al een tijd aan de pil. Die situatie moet echter niet te lang duren. Er moet dus een nieuwe leider komen. Na een tip vanuit de dierentuin van Taipei, de hoofdstad van Taiwan, observeerden twee verzorgers van Apenheul daar de alleenstaande gorillaman Bao Bao. Ze adviseerden om hem volgend jaar naar Apeldoorn te halen.

Hoewel zijn houding, gedrag en geluiden horen bij een gorillabaas, waren er ook bedenkingen. Zo woog Bao Bao slechts 123 kilo, in plaats van de 180 kilo die de leider van een groep gemiddeld weegt. Via een aangepast dieet is hij inmiddels aangesterkt tot 170 kilo. Een ander dingetje is dat hij nog nooit voor nageslacht heeft gezorgd en al heel lang geen vrouw heeft gezien. Ook is een heel eiland als leefomgeving nieuw voor hem.