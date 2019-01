Zilverschat Paleis Het Loo ‘per ongeluk’ op erfgoedlijst

Hoge cijfers voor hospices in Apeldoorn en Beekbergen

25 januari Twee hospices in de gemeente Apeldoorn staan in de top 10 van beste verpleeghuizen in Nederland. Zowel het Hospice Apeldoorn als het De Spreng in Beekbergen (Zorggroep Apeldoorn) krijgt een 9,4 als rapportcijfer.