Zingende Harry maakt zijn grote doorbraak met gehaktballen

Hij maakte naam als zanger. Party Harry treedt nog steeds op, maar Vesseur (47) wordt steeds vaker als Ballen Harry aangesproken. De Apeldoorner begon als grap met de verkoop van gehaktballen. Vanuit een omgebouwde brandweerwagen reist hij foodfestivals af. Het succes bleef niet lang uit. Al snel nam Wouter van de Bunt, eigenaar van Jumbo aan het Schubertplein, contact met hem op. ,,Ik heb hem geproefd en vind het een waanzinnige bal. Die wil ik ook in mijn winkel op de schappen hebben." Voor Ballen Harry stond vanaf dat moment het sein op groen en kon de productie voor de supermarkt in Apeldoorn Zuid beginnen. Daarna volgden Albert Heijn in Hengelo, Plus in Eerbeek, cateringbedrijven en andere supermarkten. Vesseur: ,,We leveren kwaliteit. We worden serieus genomen.''