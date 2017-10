Zingende veteraan Greene overleden

Een van de meest markante veteranen van de bevrijding van Gelderland is afgelopen week overleden. Legerpredikant Robert Greene is 94 jaar geworden. Hij is in Canada in zijn slaap overleden.

Bij de defilés die in Apeldoorn zijn gehouden trok Greene de aandacht, onder meer door staand uit volle borst het Wilhelmus te zingen. Op zijn beurt had Greene Apeldoorn - en de rest van Nederland - in zijn hart gesloten. Zowel vanwege de wijze waarop de Nederlandse de Canadese militairen hielpen tijdens hun bevrijdingstocht, als voor het eerbetoon dat ze in de decennia erna kregen bij herdenkingsfestiviteiten.

Tijdens hun opmars door Nederland in 1945 kregen de Canadezen op de Veluwe, zoals in Ermelo, onder meer melk en eieren toegestopt toen de bevoorrading van de troepen stokte. Later woonde Greene herhaaldelijk herdenkingsfestiviteiten in Nederland bij, waaronder de grote defilés in Apeldoorn.