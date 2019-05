Zo heeft Apeldoorn afgelopen woensdag gestemd

‘Idealist’ Lebuinus kijkt weer uit over IJssel

9:00 Een millenium, twee eeuwen en pakweg zestig jaar na dato kijkt Lebuinus bij Wilp weer uit over het IJssellandschap. Niet in eigen persoon uiteraard, maar als beeldhouwwerk, vervaardigd door Theo Schreurs. Het beeld, naast de dorpskerk in Wilp, is zondag ingewijd.