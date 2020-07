Zo helpt Sietse iemand op station Apeldoorn, zo is zijn portemonnee verdwenen

Hij wil er niet aan: het idee dat iemand zijn portemonnee gestolen zou hebben, accepteert Sietse van der Wal nog even niet. Feit is dat zijn bezit weg is, nadat hij vanochtend in Apeldoorn iemand hielp die - vermoedelijk - een epileptische aanval kreeg.

Het was toch al een aparte dag voor de inwoner van Almere Haven. Meegereisd naar Apeldoorn, waar zijn vriendin een concert ging geven op Paleis Het Loo, zou hij terugfietsen naar zijn woonplaats. Een klapband veranderde dat plan: nu moest het maar via het openbaar vervoer.

Stabiele zijligging

,,Bij het treinstation loop ik met mijn portemonnee in de hand richting het toegangspoortje, als ik opeens een jongen zie die verdwaasd omhoog kijkt en achterover valt.’’ Van der Wal, ooit in EHBO getraind, schiet met een paar anderen te hulp.

,,Ik ga er vanuit dat ik mijn portemonee op dat moment ergens achter of naast me heb neergelegd. Ik ben die jongen in de stabiele zijligging gaan leggen, ondertussen hebben we 112 gebeld. Nadat het ambulancepersoneel het had overgenomen wilde ik mijn portemonnee pakken, om een kaartje met mijn telefoonnummer achter te laten. Zodat de jongen me in elk geval nog zou kunnen bereiken, als hij zou willen. Maar toen kon ik m'n portemonnee dus nergens meer vinden. Ik heb alles nagekeken en mijn tas wel zes keer leeggehaald.’’

Gedoe

De verdwijning dreigt een hoop gedoe op te leveren: ,,Mijn rijbewijs en paspoort zaten er nog in van de vakantie.’’ Maar ook de andere waarde speelt mee: ,,In mijn paspoort staan stempels van reizen. En aan het ding zelf ben ik ook gehecht. Het is gewoon zo'n zwart leren dingetje, met de grootte van een briefje van 10. Maar vorig jaar tijdens een vakantie gekocht, en het is de eerste in jaren die me echt goed bevalt.’’

Zuur

De hamvraag is: heeft iemand de portemonnee bewust weggenomen? ,,Ik vind dat heel ingewikkeld, want iedereen die erbij stond was zó bereid om te helpen. Ik wil eigenlijk niet geloven dat terwijl ik iemand help, een ander zoiets zou doen. Ook omdat ik niet zeker ben waar ik mijn portemonnee nou precies heb neergelegd. Voor hetzelfde geld bovenop een automaat, en heeft iemand ‘em daar gevonden. Maar als het wel diefstal blijkt, zou ik het wel heel zuur vinden.’’

Hoe dan ook gaat Van der Wal voor de zekerheid wel aangifte doen van diefstal, omdat dat de politie mogelijkheid zou geven camerabeelden terug te kijken. Daarnaast hoopt hij via een post op Facebook reacties te krijgen.