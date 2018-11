Zo reageren ‘concurrenten’ van beschoten City Club in Apeldoorn op verdachtmaking aan hun adres

Het is nogal wat: je collega-ondernemers in het verdachtenbankje plaatsen. City Club-eigenaar Besir ‘Baba’ - die niet met zijn echte achternaam in de krant wil - denkt dat de kogelregen in de nacht van dinsdag op woensdag is ingestoken uit concurrentiemotieven. Net als de brandstichting bij zijn zaak, eind juni.