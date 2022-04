Zo reageren de eerste bezoekers op de verbouwing van Paleis Het Loo: ‘Hier werden ze opgeleid poppenkast te spelen’

,,Het is een poppenhuis waarin leden van het koninklijk huis duidelijk werden opgeleid om poppenkast te spelen.’’ Norbert Reinderman uit Den Helder is duidelijk gefascineerd over wat hij zojuist heeft aangetroffen in het sterk verbouwde en heringerichte paleismuseum in Apeldoorn. ,,Dat vroeger niet alles beter was, blijkt hier wel. Het is toch een soort gevangenis waarin de verveling tot merkwaardige taferelen heeft geleid.’’