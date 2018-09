Zo smaakt de lekkerste haring van Gelderland:'Ziltig, zacht en lekker vers'

videoDe lekkerste haring van Gelderland vind je in Apeldoorn. 't Vissertje is de provinciale winnaar van de Nationale Haringtest. Klanten snappen waarom.

De tamtam moet nog een beetje op gang komen, maar de bokaal prijkt al op de toonbank. Viswinkel 't Vissertje aan het Mercatorplein scoorde een 9,5 in de Nationale Haringtest.

Eigenaar André Vukkink is 'ongelooflijk trots' op deze nieuwe publiekprijs. ,,Ik verkoop mijn haring met veel kennis en besteed veel aandacht aan het rijpingsproces. Het is mooi als dat beloond wordt."

Pekel

Hij maakt de pekel voor de haring zelf, en dat is volgens hem bijzonder. ,,Dat doe ik als één van de weinigen van Nederland. Ik vind het namelijk belangrijk om zelf de smaak te kunnen bepalen. Kenmerkend voor mijn zelfgemaakte pekel is dat die veel minder zout is dan gebruikelijk. Daardoor krijgt de haring een licht zilte smaak."

In iedere provincie is een winnaar aangewezen. Smaakt een Gelderse haring nou anders dan bijvoorbeeld een Noord-Hollandse? Vukkink: ,,In het westen houden ze vooral van grotere haring, die minder vet is. Daar moet je meer op kauwen. En vooral met veel uitjes en zuur. Ik houd juist van die pure, subtiele smaak." De herkomst van de vis is ieder jaar verschillend. Vorig jaar lag er Noorse haring bij 't Vissertje, maar dit jaar was er bijna geen aanvoer uit dat land. De prijswinnende haring komt daarom uit Schotland.

Smelt

Apeldoorner Dave van Santen (42) is speciaal voor de prijswinnende haring naar de winkel gekomen. Het is de eerste keer dat hij bij 't Vissertje naar binnen stapt. ,,Heerlijk", is zijn reactie nadat hij het visje ter plekke proeft. ,,Hij is heel zacht, en smelt in de mond. Ik ben geen echte kenner, maar proef wel dat deze vers smaakt. Dit is een reden om nog een keer terug te komen."

Lekker vet

Daar is mevrouw Lucas-Edens (82) uit Apeldoorn het mee eens. ,,In Apeldoorn vind je geen betere haring. Hij is ziltig, lekker vet en wordt bovendien keurig schoongemaakt. Ik kom hier iedere week wel voor een harinkje." Vukkink verkoopt al 21 jaar vis, waarvan 17 jaar aan het Mercatorplein. Haring is volgens hem een tijdloze snack, die zowel door jong als oud gegeten wordt. ,,Er is geen gemiddelde haring-eter of zo. Maar dat zijn vaak wel echte liefhebbers. Je houdt ervan, of je houdt er niet van."