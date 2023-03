Zó snel een foto van een dode verspreiden als in Apeldoorn, ‘dat zou de politie vaker moeten doen’

MET VIDEO Overleden vrouw die gevonden werd bij park achter Paleis Het Loo is 45-jarige Sylvia uit Apeldoorn

De vrouw die donderdagochtend dood werd gevonden in het park achter Paleis Het Loo is de 45-jarige Sylvia Steunenberg uit Apeldoorn. De woning in Apeldoorn waar de politie uitvoerig onderzoek deed, staat op haar naam. Dat meldt de politie.