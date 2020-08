Zo trok het noodweer over de Veluwe, Apeldoorn krijgt volle laag

Update+VideoZware regen- en onweersbuien trekken momenteel over de Veluwe. Vooral de regio Apeldoorn.krijgt de volle laag, het water komt met bakken uit de lucht. In Radio Kootwijk liepen tuinen vol water en dreigt het water ook woningen in te lopen. De gealarmeerde brandweer doet er alles aan om dat te voorkomen.

Aan de Turfbergerweg in Radio Kootwijk helpen de bewoners van de ruim twintig huizen de brandweer. Putten zijn opengemaakt om zo het hemelwater beter weg te laten stromen. De woningen liggen achter een heuvel van waar het water naar beneden stroomt en tuinen overspoelt.

De forse regenbuien leiden ook elders in de Apeldoornse regio tot ondergelopen kelders en rioleringen. Volgens woordvoerder Mark Bosma van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is de Apeldoornse brandweer uitgerukt met zeven wagens. ,,Het zijn vooral meldingen van ondergelopen tuinen, straten en kelders‘’, aldus Bosma.

Volledig scherm Buurtbewoners helpen de brandweer een handje in Radio Kootwijk. © Luciano de Graaf

Kruispunt staat blank

Het kruispunt Laan van Malkenschoten/Kayersdijk staat blank, op de Laan van Malkenschoten kwam een putdeksel naar boven. Een ambulance beveiligt de plek tot medewerkers van de gemeente ter plaatse zijn. Bij Coldstore is een laaddok helemaal volgelopen, de brandweer heeft hier een waterkanon ingezet om het water weg te pompen.

Ook de Krimweg in Hoenderloo staat volledig onder water, automobilisten rijden stapvoets door het water. Ook hier zijn door de kracht van het water putdeksels omhoog gekomen.

Volledig scherm Aan de Laan van Malkenschoten kwam een putdeksel los. Een ambulance beveiligt de plek. © Luciano de Graaf

Op de A1 van Deventer naar Amersfoort belandde tijdens het noodweer op knooppunt Beekbergen een auto in de vangrail. De ambulance is ter plekke. Alle rijstroken zijn dicht, het verkeer wordt via de vluchtstrook omgeleid.

Volledig scherm Op de A1 bij Beekbergen raakte een auto tijdens het noodweer van de weg. © Rens Hulman

De wolkbreuk veroorzaakte ook grote overlast op camping Liederholt in Beekbergen. Veel voortenten van caravans staan onder water, ook het sanitairgebouw staat blank.

Volledig scherm Hozen geblazen op de camping na de wolkbreuk. © Luciano de Graaf

Op vakantiepark Landal Miggelenberg in Hoenderloo is het ook flink raak:

Bij Restaurant de Smittenberg in Beekbergen, aan de Dorpstraat, is de kelder van het restaurant volgelopen met water. De brandweer is ter plaatse en pompt het water uit de kelder.

Volledig scherm Brandweer pompt water uit de kelder van Restaurant de Smittenberg. © Luciano de Graaf

Op de Oude Beekbergerweg in Apeldoorn is een sinkhole ontstaan. Er zou een lek in de riolering hebben gezeten en door de harde regen is dit alleen maar erger geworden waardoor er een groot gat is ontstaan:

Volledig scherm Sinkhole in Apeldoorn. © Luciano de Graaf