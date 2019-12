Zo veranderde Apeldoorn in de afgelopen tien jaar

De meeste ochtendfi­les stonden dit jaar op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam

28 december De A1 tussen Apeldoorn en Amsterdam staat in de ANWB file top 10 van 2019. Kijk je alleen naar de ochtendspits, dan was dit zelfs de weg waar auto's het vaakst stilstonden. Tellen we de rest van de dag ook mee, dan staat de A1 op plek 6, zo meldt de ANWB.