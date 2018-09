Zo verdrijf je de buxusmot uit je tuin

video Explosie van de buxusmot helpt menig heg naar de filistij­nen

7:21 In 2012 werd Paleis het Loo geteisterd door een schimmel die de buxus vernietigde. In de koninklijke tuin werd liefst 27 kilometer aan struikjes vervangen. Zes jaar later voltrekt zich in andere delen van Apeldoorn een nieuw drama rond deze heester. Dit keer is de buxusmot de boosdoener.