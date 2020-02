Zó vieren onze schrikkelkinderen hun verjaardag: ‘Het wordt extra feest!’

SchrikkelkinderenHet is 29 februari, een datum die slechts eens per vier jaar voorkomt. De Stentor vroeg aan ouders in onze regio hoe zij vandaag de verjaardag van hun ‘schrikkelkinderen’ vieren. Bianca Berkers, moeder van Hidde uit Lelystad: ,,Hij wordt 12 jaar, maar op de slingers, muts en taart staat een ‘3’ en het wordt extra feest.’’

Vayèn Top uit Deventer wordt 4 (maar eigenlijk 1). Moeder Debbie Roelofs: ,,Wij beschouwen 1 maart als haar verjaardagsdatum als er geen schrikkeljaar is. We vieren het feestje altijd in het weekeind van 1 maart. Toevallig valt dat dit jaar samen, dus we vieren haar verjaardag op de dag zelf. Ze weet nog niet echt wat een schrikkeldag is. Als ze dat tegen die tijd goed beseft, maken we er over vier jaar wel een bijzondere dag van.’’

Volledig scherm Joey Top & Debbie Roelofs met dochter Vayèn die vandaag haar eerste, échte verjaardag viert. © Eigen foto

Wessel Schilstra uit Lettele wordt 8 (maar eigenlijk 2). Moeder Abby de Waal: ,,Elk jaar vieren we zijn verjaardag op de dag na 28 februari en dit jaar is dat dus 29 februari! Wessel beseft heel goed dat hij schrikkelkind is. Dan zegt hij opschepperig: ‘Eigenlijk word ik pas 2, in plaats van 8’. Maar als het hem een beetje tegenzat: ‘Ik ben ook nog maar 1...’ Hij is voor de tweede keer echt jarig en dat is toch wel extra speciaal. We vieren het met een grotere taart en een uitgebreider kinderfeestje dan normaal. Hij krijgt van alle kanten meer aandacht en cadeautjes dan normaal.’’

Volledig scherm Wessel Schilstra met vader Duco en moeder Abby. © Eigen foto

Quote Ashley is geboren op 12/12, Kaylee op 11/11, Abigail op 29 februari’’ Remco Schotman, Vader van Abigail en nog drie dochters