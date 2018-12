Zo wordt op de Asselse Heide bij Apeldoorn een natuurbrug gebouwd

Voor hoofduitvoerder Bas Struijk van Spanbeton is het een klusje van alledag: betonnen leggers aanvoeren, op zijn plek leggen en monteren. Voor fietsers, wandelaars en mensen die in de buurt wonen, is het werk aan het ecoduct een reden om te blijven staan. Sommigen mensen zijn er zelfs speciaal voor op de fiets gestapt naar de Asselse Heide.