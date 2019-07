Zo zorgen de sportclubs in Apeldoorn dat hun grasmatten groen en bespeelbaar blijven

Hoe voorkom je dat sportvelden uitdrogen? Een oplossing kan volgens het Waterschap Vallei & Veluwe liggen in het aanbrengen van kratten, onder de velden. Daarin kan regenwater langer worden vastgehouden en vertraagd worden afgestaan aan het grondwater. Een ander idee is gebruik te maken van informatie die satellieten afgeven, om zo op het meest gunstige tijdstip te sproeien.

Begin juni zaten verschillende Apeldoornse sportverenigingen met vertegenwoordigers van het Waterschap en de gemeente Apeldoorn aan tafel om de problematiek van verdroogde sportvelden te bespreken. Het gesprek vond plaats op initiatief van de Sportraad en de VVD. De politieke partij was met verschillende politieke geledingen (raadsfractie, provinciale fractie en waterschapsfractie) aanwezig.

Een van de belangrijkste conclusies van het samenzijn is dat in de toekomst verschillende functies gecombineerd kunnen worden. Het waterschap en de gemeente zien kansen om een experiment te doen, waarbij het bergen van regenwater en een sportveld met elkaar worden samen gebracht. Zo kan er worden ingespeeld op de klimaatverandering.

,,Om de extremere neerslag goed te kunnen verwerken’’, zegt Yvonne Vlek namens Waterschap Vallei en Veluwe, ,,is het beleid binnen de waterschappen en gemeenten erop gericht om het regenwater zoveel mogelijk lokaal vast te houden door het te laten infiltreren. Dit kan bijvoorbeeld door verharding achterwege te laten, of met wadi’s. Maar ook met infiltratiekratten die water kunnen bergen en langzaam laten infiltreren.’’

Bovengronds is er niets te zien van infiltratiekratten. Zij hebben een grotere opslagcapaciteit dan bovengrondse infiltratievoorzieningen. ,,Er kan dus meer regenwater tijdelijk gebufferd worden en vertraagd afgestaan worden aan het grondwater’’, legt Vlek uit.

Filterdoek

Infiltratiekratten zijn er in allerlei afmetingen. ,,Voor individuele huizen tot aan voorzieningen voor hele stadswijken’’, aldus Vlek. ,,De kratten kunnen bijvoorbeeld ook gebruikt worden onder wegen en parkeergarages. De kratten zijn omhuld met filterdoek om dichtslibben te voorkomen. Aan de onderkant zijn ze open zodat het hemelwater kan infiltreren.’’ Op het moment dat sportvelden aan vervanging toe zijn kan dat een ideaal moment zijn om kratten aan te brengen.

Een andere manier waarop velden beter onderhouden kunnen worden in tijden van droogte is door gebruik te maken met automatische beregeningssystemen en zogenoemde remote sensing. ,,Satellieten kunnen informatie leveren over bijvoorbeeld verdampingstekort, actuele verdamping en neerslagoverschot’’, verduidelijkt Vlek. ,,Deze informatie kan helpen bij het efficiënt verbruik van water. Dit om beregeningskosten te besparen en omdat water in het groeiseizoen steeds schaarser wordt.’’

Probleem

Liesbeth Rooijmans is lid van de waterschapsfractie van de VVD. ,,Dit is typisch een onderwerp waarbij alle bestuurslagen van de overheid samenkomen. We kregen signalen vanuit sportclubs dat de droogte een steeds actueler probleem aan het worden is. Daarom hebben we met de Sportraad het voortouw genomen.’’

Het simpele gegeven dat er door de verenigingen onderling kennis uit is gewisseld is volgens Rooijmans al een goede stap. ,,Welk type gras met welk type wortel kies je’’, geeft ze een voorbeeld. ,,Iedereen beseft dat er op het veranderende klimaat moet worden ingespeeld. Bij de Veluwse Golf Club in Hoog Soeren blijken ze al heel ver te zijn. Het is mooi om te zien hoe andere verenigingen hier van kunnen leren.’’

Bespeelbaar

Voor de VVD is het een zaak om nu ‘zoveel mogelijk af te stemmen’, zegt Rooijmans. ,,We moeten op het niveau van gemeente, waterschap en provincie politiek draagvlak creëren, zodat verenigingen ondersteund worden. Het is bijvoorbeeld vaak beter om midden in de nacht te sproeien. Maar de vrijwilligers die dat sproeien regelen liggen dan slapen. We moeten bekijken wat sportclubs nodig hebben om velden in de toekomst bespeelbaar te houden.’’

Volgens gemeentelijk woordvoerder Bea Bottone bevinden de ontwikkelingen rond dit onderwerp ‘zich nog in een vroeg stadium’. ,,De provincie moet hier nog beleid voor vaststellen.’’ Apeldoorn heeft geen plannen om geld te steken in nieuwe beregeningssystemen. Wel zegt Bottone dat ‘sportverenigingen die hierin willen investeren, een beroep kunnen doen op de Ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur’.