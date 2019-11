Zoekactie in Apeldoorn naar gevluchte inbreker

Vader (50) na seks met meisje op swin­gers-feest­jes in Beekbergen: ‘Nooit gedaan als ik wist dat ze 14 was’

17:33 Hij durfde een jaar zijn huis niet uit, zijn dochters wilden hem een hele tijd niet zien. Ja, de 50-jarige Dennis F. uit Beekbergen schaamt zich naar eigen zeggen kapot, bleek vandaag in de rechtbank in Zutphen. Hij wordt ervan verdacht een meisje van 14 meerdere malen seksueel te hebben misbruikt in 2016 en daar ook filmpjes van te hebben gemaakt en verspreid.