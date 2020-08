Zoekactie naar vermiste Dennis (25) nu ook in Wapenveld, politie onderzoekt tips

update & videoDe zoekactie naar de vermiste Dennis Schoonhoven (25) is nog in volle gang. Het zoekgebied is inmiddels uitgebreid, zo wordt er ook in Wapenveld gezocht. De man verdween woensdagochtend uit een instelling in Apeldoorn en keerde niet terug. Zijn ouders gaan ervan uit dat hun zoon niet meer leeft.

,,We doen er alles aan om hem te vinden’’, zegt politiewoordvoerder Anne Coenen. Vanwege het onderzoek, kan ze weinig over de zoekactie vertellen. Wel laat ze weten dat zowel de marechaussee als Staatsbosbeheer naar Dennis uitkijkt. Ook is het zoekgebied uitgebreid tot buiten Apeldoorn en wordt bijvoorbeeld in Wapenveld gezocht.

Coenen: ,,Er is heel de nacht doorgezocht. We zijn op meerdere plekken geweest naar aanleiding van binnengekomen tips.’’ Het leverde tot nu toe nog niets op. Wel is de politie blij dat mensen meedenken. ,,Het advies is nog steeds om contact op te nemen als je Dennis ziet lopen of hebt zien lopen.’’

Gesloten inrichting

Dennis vertrok woensdagochtend vanuit een instelling aan de Deventerstraat in Apeldoorn, maar keerde niet terug. De politie riep gisteren al op om uit te kijken naar de jongeman. Familie en vrienden hebben heel de dag naar hem gezocht in de buurt rond GGnet, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Dennis verbleef er sinds maart op een gesloten afdeling. Het is nog onduidelijk hoe hij wist te ontsnappen.

De ouders van Dennis zetten zelf speurhonden in, nadat ze te horen kregen dat de politie dat niet zou doen. Coenen: ,,Ons criteria is dat er een concreet spoor moet zijn waar we honden kunnen laten zoeken. Dat spoor was er niet. En dat is er nu (vrijdag, red.) nog steeds niet.’’

‘Hij leeft niet meer’

Gerard en Maike Schoonhoven gaan ervan uit dat hun zoon niet meer leeft. Meer dan een dag zonder een teken van leven, dat duidt op het allerslechtste, zei moeder Maike Schoonhoven gisteravond met een brok in haar keel. ,,Mijn zoon is heel trouw aan vaste tijden, gezond eten. Hij heeft z’n medicijnen nodig. Dat hij zijn telefoon uitzet - ik bel telkens en stuur appjes, maar tevergeefs - dat is niks voor hem. Hij leeft niet meer.’’

,,Maar ik wíl hem mee naar huis nemen. Ook al leeft hij niet meer’’, zegt ze vastberaden. Het idee dat haar zoon ergens ligt zonder gevonden te worden, vindt ze onverdraaglijk.

In de video hieronder zie je beelden van de zoekactie van gisteren.

Schreeuw om hulp

Dennis verbleef in de instelling om gediagnosticeerd te worden, zo vertelde zijn moeder. ,,Hij heeft waarschijnlijk zijn hele leven autisme gehad. Omdat hij heel intelligent is, heeft hij dat altijd gecamoufleerd. Bij de huisarts hadden we een schreeuw om hulp geuit, maar tevergeefs. Dennis was de laatste tijd terneergeslagen. ‘Het schiet maar niet op’, zei hij. Het duurde hem allemaal veel te lang.’’