Zoeken naar vinyl en cd's op drukbezochte platenbeurs in Apeldoorn

Christa (31) heeft Lyme: 'De trap aflopen voelt alsof ik een marathon heb gerend'

6 januari Ze kan geen muziek meer luisteren, loopt met een rollator en heeft briefjes nodig die haar vertellen hoe ze zich moet aankleden. Christa Brummel (31) heeft de ziekte van Lyme. In Nederland is ze uitbehandeld, een stamcelbehandeling in Duitsland is haar laatste hoop. Maar dat kost 35 duizend euro en dat heeft ze niet.