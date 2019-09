Zoektocht naar alternatief voor asfalteren en verleggen fietspaden bij Freulebrug in Apeldoorn

VIDEO Gedupeer­den ‘ongeluk­ken­bocht’ willen geld van gemeente Apeldoorn

7 september De serie ongelukken aan de Laan van de Mensenrechten in Apeldoorn kan een duur grapje worden voor de gemeente. De eerste schadeclaim is al ingediend en nummer twee is in voorbereiding. De gemeente wijt de ongevallen aan een ‘combinatie van factoren’. Volgens deskundigen ontslaat zoiets een wegbeheerder echter niet van de aansprakelijkheid.