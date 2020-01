Zoektocht naar drie mannen na inbraak in Apeldoorn

Volgens een bericht op Burgernet gaat het om drie mannen met een getint uiterlijk in de leeftijd 25-35 jaar. Een van hen draagt een kledingstuk met een capuchon. De politie is met meerdere eenheden in de wijk rondom de Mendelssohnlaan aan het zoeken. Daarbij is ook een speurhond ingezet.

De verdachten zijn weggelopen in de richting van de Oude Beekbergerweg. Waar en wanneer precies is ingebroken, is onduidelijk. Ook is onbekend of er iets buit is gemaakt.