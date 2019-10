Zoektocht naar vermiste Zoran uit Apeldoorn levert zondag niets op

Met man, macht en hond is het Zuiderpark in Apeldoorn deze zondag uitgekamd. Maar Zoran Ilic is niet gevonden. De hondenbrigade RHWW uit Duiven is onverrichter zake weer naar huis gekeerd. ,,Als er nieuwe tips zijn, gaan we weer zoeken", zegt hondengeleidster Louise Smits.

De 40-jarige vader van vier kinderen is sinds dinsdag vermist. Toen is hij zonder telefoon of portemonnee het huis uit gegaan. Volgens familie in verwarde toestand, en sindsdien is van de Apeldoorner niets vernomen.

De familie schakelde de speurhondenclub RHWW in. ,,Er is geen enkele aanwijzing of tip. Het park is in de buurt van de vermiste man, dus we hebben het parken van onder tot boven uitgekamd, en ook de groenstroken eromheen. Maar we hebben helemaal niets gevonden.”

Zoekactie in plaats van training

De hondenclub was met twaalf reddingshonden en zestien begeleiders in het Apeldoornse park aanwezig. ,,Normaal trainen we op zondagochtend, dus deze zoekactie was voor ons een kleine moeite. In plaats van te trainen, maakten we er een echte zoekactie van.”