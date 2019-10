Zoektocht naar vrouw (24) uit Apeldoorn, politie spreekt van ‘urgente vermissing’

Natuurge­bied bij Ugchelen krijgt nieuwe thuishaven

7:01 De bouw van het nieuwe informatiecentrum op ’t Leesten bij Ugchelen is in volle gang. Eigenaar Ivo Kamphorst kijkt uit naar de opening in april. ,,De sloop van de oude kiosk doet me zeker wat, maar we krijgen er iets fantastisch moois voor terug.’’