Zolderband aan Molenweg in Klarenbeek snel onder controle

video De Maten in Apeldoorn krijgt een facelift: het moet groener en veiliger

9:42 Het is prima wonen in De Maten, maar dat moet wel zo blijven. De woonwensen zijn anders dan veertig jaar geleden toen de wijk werd gebouwd. De Maten wordt aangepakt. Eerst met een pilot aan het Schoutenveld. Er is 700.000 euro beschikbaar.