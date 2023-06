Zomer in aantocht! 10 x naar deze evenementen in Apeldoorn kijken we uit

MET VIDEO Nachtelij­ke autobran­den schrikken Hoenderloo en Apeldoorn­se wijk op

De brandweer heeft afgelopen nacht haar handen vol gehad aan twee autobranden. Eerst was een Mercedes in Apeldoorn de klos. Een uur later brandde een auto in Hoenderloo compleet uit. Het is niet duidelijk of de branden zijn aangestoken en of er een relatie is tussen de twee.