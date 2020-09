Zonder speciale verklaring zit ‘overlastgever’ Ramon uit Apeldoorn klem: ‘Ik wil hier weg, dat is het beste voor iedereen’

De grootste vluchtelin­gen­stroom ooit in Nederland? Van Arnhem naar Apeldoorn.

27 september Het was de grootste vluchtelingenstroom ooit binnen Nederland: de Arnhemmers die tijdens de Tweede Wereldoorlog moesten vluchten. Ruim de helft ging naar Apeldoorn. Het burgerleed dat daarachter schuilging, bleef 75 jaar onderbelicht. Vijftien kinderen van evacués doen nu alsnog hun verhaal in het boek ‘Vluchteling in eigen land’.