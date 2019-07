Zonder vergunning plaatsen van metershoog bouwsel wekt wrevel in Apeldoorn: ‘Dit kan écht niet!’

Dat er aan het Gooiland in Apeldoorn zonder vergunning een 3.10 meter hoge woonunit geplaatst mocht worden, leidt tot veel onbegrip op sociale media. Daar heeft men geen goed woord over voor de handelwijze van de gemeente.

Trudy en Meindert De Haas uit Apeldoorn zijn diep bedroefd. Ze kijken sinds vorige week in de achtertuin tegen een 3.10 meter hoge en 7 meter brede houten wand aan. Volgens de gemeente Apeldoorn gaat het om een zorgunit en mogen deze, wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan, vergunningvrij worden geplaatst. Het betekent dat bezwaar aantekenen niet mogelijk is.

Wrevel

Dat de gemeente dit toestaat, wekt veel wrevel op sociale media. ‘Heel bijzonder dit. Te gek voor woorden dat dit zomaar mag', schrijft Saskia Pleizier. Karin Petra Schipper raadt de familie De Haas aan om een advocaat in de arm te nemen. ‘Dit mag volgens mij niet eens. Ze kunnen wel zeggen dat het geoorloofd is maar ze hopen denk ik dat jullie het erbij laten zitten. Ik trok alles uit de kast om de onderste steen boven te krijgen. Een schutting of beplanting of iets mag niet hoger dan 1.80/2.00 meter.’

‘Gekke werk’

Robin den Bouwmeester geeft aan in hetzelfde schuitje te zitten als Meindert en Trudy de Haas: ‘Onze buurman heeft een aanbouw gebouwd van 3,30 meter hoog over de hele lengte van onze tuin zo ongeveer 8 meter lang. Waar eerst een schuur van 2 meter stond.... achja wat doe je eraan zo zie je maar weer dat de gemeente er niks aan doen want omdat het er al half stond mocht hij het afmaken.. gekke werk’

Henk Blom adviseert de gemeente om het bouwsel zo snel mogelijk te - laten - verwijderen. ‘Ongetwijfeld zullen er regeltjes zijn die dit juridisch rechtvaardigen. Maar in de beleving van de Apeldoorner is dit zó fout! Doe je zelf als gemeente Apeldoorn een plezier en haal deze unit onmiddellijk weg om niet jullie goodwill totaal te verspelen! Dit kan écht niet!!!’