Zonnecellen, veel glas en een enorme klomp ijs als verwarming; dit is het nieuwe lesgebouw op de Koning Willem III Kazerne in Apeldoorn

,,Ik vind het elke keer weer een ‘wauw-effect’ als ik naar binnen stap. Als alles straks af is, pak ik een stoeltje en ga ik hier zitten kijken. Dit is het mooiste stukje van het gebouw.’’ Karel van Dijk, projectadviseur renovatie en nieuwbouw bij Defensie, kijkt vanaf de tweede verdieping recht het atrium in. Het lesgebouw bestaat uit drie losse gebouwen, een glazen overkapping verbindt de drie met elkaar. Van Dijk: ,,Hier heb je een mooi doorkijkje naar de andere gebouwen. De zonnecellen in het dak geven een heel gaaf effect. Het hele gebouw is licht, met veel glas, transparant. De buitenkant van het gebouw krijgt een Marechaussee-blauwe kleur, met een wit en grijs vlechtwerk erover heen. Totaal iets anders dan de andere gebouwen op de kazerne.’’