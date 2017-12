Zonnedaken DeA populair bij Apeldoornse burgers

Het project Buurtstroom had twee weken geleden nog vier buurtbewoners nodig die een ZonDeel kochten voordat het project door zou kunnen gaan. Er waren minimaal 50 deelnemers nodig. Alle ZonDelen op beide daken zijn intussen verkocht. Michael Boddeke, directeur van DeA, is blij dat het project verder kan. ,,We hadden natuurlijk goede hoop dat het zou lukken, maar het is nu toch fijn dat het echt gelukt is. In de laatste weken van dit jaar hebben we nog even een eindsprint getrokken. Volgend jaar hopen we nog veel meer daken te kunnen voorzien van zonnepanelen, zodat nog meer Apeldoorners lokale energie kunnen gebruiken.''