Zonnepaneel-actie Apeldoorn slaat aan, uitbreiding volgt

De gemeente biedt een gratis informatiegesprek, vervolgens kunnen woningeigenaren via collectieve inkoop zonnepanelen aanschaffen en laten installeren. Het vertrekpunt was om maximaal 500 informatiegesprekken te voeren. ,,Om het voor de installateur behapbaar te houden’’, geeft gemeentewoordvoerder Gytha van der Veer aan. De belangstelling heeft tot nu toe al geleid tot 660 aanvragen. Daarom is inmiddels een wachtlijst ingevoerd. Degenen die daar op staan komen uiteindelijk wel aan de beurt, als ze dat willen. Het is aannemelijk dat niet alle 660 belangstellende huishoudens daadwerkelijk tot installatie van panelen besluiten.

Ervaringen

Er zijn 14.674 huishoudens benaderd voor de actie. Tussen de 11.000 en 12.000 adressen daarvan betreffen koopwoningen. ,,Vanwege privacywetgeving was het niet mogelijk om bewoners van particuliere huurwoningen uit het bestand te filteren’’, licht Van der Veer toe. Die huurders kunnen niet zelf overgaan tot het leggen van zonnepanelen.

Al met al ligt de respons in lijn met vergelijkbare acties elders in het land. ,,Hoe dan ook vinden we de actie een succes, dat we graag een vervolg geven in de andere delen van Apeldoorn.’’ Wanneer dat precies gebeurt, kan Van der Veer nog niet aangeven. Eerst worden de ervaringen van deze ronde op een rij gezet.