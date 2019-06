Zonnepanelen moeten scholen in Apeldoorn aan wat extra geld helpen

De gemeenteraad heeft komende donderdag het laatste woord over het plan. Apeldoorn zet al geruime tijd in op zonne-energie als belangrijke vorm van duurzame opwek. De afgelopen tijd is met de besturen van zowel het basisonderwijs als voortgezet onderwijs gesproken over dit thema. De bedoeling is dat op alle scholen die daarvoor geschikt zijn, panelen op het dak komen.