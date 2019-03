Zonnepark Ecofactorij schrijft klinkende cijfers over 2018

Vergeleken met vorig jaar en vergeleken met wat verwacht werd bij het ontwikkelen van het project zijn er in 2018 enkele gunstige ontwikkelingen geweest, meldt de Apeldoornse energiecoöperatie deA. Niet alleen heeft de zon overvloedig geschenen, waardoor de opbrengst in kilowattuur aanzienlijk hoger ligt. Ook is in 2018 het tweede gedeelte van het zonnepark aan de firma Oosterberg verhuurd.

Lening

Zonnepark Ecofactorij is tot nu toe het grootste gezamenlijke zonnedak ik Apeldoorn. Particulieren en bedrijven kunnen er in investeren via leningen. Ze krijgen dat geld verspreid over vijftien jaar terugbetaald, daarnaast delen ze tijdens die looptijd mee in de opbrengst van de panelen. De energie-opbrengst van het zonnepark lag in het eerste jaar (2017) iets lager dan vooraf was verwacht. De installatie bracht in 2017 497.000 kilowattuur op; dat was 49.000 minder dan begroot.