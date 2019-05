Zonnetje zorgt voor flitsende start Lepeltje Lepeltje in Apeldoorn

Apeldoorn wil bemidde­laar rond publicatie­ver­bod wijkkrant

12:00 Een onafhankelijke mediator kan een ruzie over een publicatieverbod in een wijkkrant in Apeldoorn wellicht oplossen. De gemeente Apeldoorn biedt dat aan, na een rel rond artikelen over een toekomstig asielzoekerscentrum. De opgestapte redactie van het betreffende wijkblad gaat die optie nu overwegen.