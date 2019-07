Zoon in rechtszaal over doodgestoken vader in Apeldoorn: ‘Ik weet wat je gedaan hebt, ma’

Een messteek in de borst maakte vorig jaar juni een einde aan het leven van Hans Jager uit Apeldoorn. Volgens justitie is de dader zijn echtgenote, Lamberta de V. (67). Zij zou haar partner jarenlang mishandeld hebben. Ze ontkent zelf in alle toonaarden. De aanklager eiste 10 jaar cel voor doodslag.

,,Ik weet wat je gedaan hebt, ma. Als je spijt hebt: je weet dat je me altijd kan bellen. Want wat je ook gedaan hebt: je bent en blijft mijn moeder.” Zo eindigde de aangrijpende slachtofferverklaring van de zoon van het slachtoffer (en de verdachte) in de rechtbank in Zutphen. Die zoon weet het zeker: zijn moeder heeft zijn vader jarenlang mishandeld en uiteindelijk doodgestoken.

Veel alcohol

De V. en Jager waren al meer dan 40 jaar samen. Maar de relatie verliep volgens kennissen en buren moeizaam. Luide ruzies, veel alcohol en mishandelingen. Oud-collega’s van Jager zagen hem geregeld met blauwe plekken of snijwonden. De zoon van het echtpaar zei in de maanden voorafgaan aan het dodelijke incident door zijn vader in vertrouwen genomen te zijn. Die stuurde foto’s door van zijn verwondingen. ,,Ze sloopte ook zijn brillen. Een stuk of veertien. Ik heb er eeuwig spijt van dat ik niet heb ingegrepen”, zei de zoon, die in een ander land woont, met een snikkende stem in de rechtbank

De V. zou ook op geld belust zijn. De rekening van haar man was helemaal leeg, omdat hij alles moest betalen. Terwijl zij duizenden euro’s op haar rekening had en bovendien 30.000 euro had verstopt in een koekblik.

Ontkennen

De verdachte ontkende alles. Mishandelingen? Nee, ze zou haar man nooit slaan. De verwondingen liep hij vast op als hij gedronken had en viel. Snijwonden? Onmogelijk, ze is geen messentrekker. Dat een wijkagent haar desondanks een keer met een mes op straat zag lopen, kon ze zich niet goed herinneren. Op geld belust? Nee, ze wilde alleen sparen.

Op 1 juni 2018 ging het fout bij hun woning aan de Deventerstraat in Apeldoorn. De V. belde die avond zelf 112. In dat gesprek, dat opgenomen werd, zei ze dat haar man waarschijnlijk was neergestoken. ,,Hij bloeit”, omschreef ze. Vervolgens reageerde ze verrast dat de hulpdiensten ook politie wilden sturen. ,,Is dat nodig?”, vroeg ze. Jager lag zwaargewond in de tuin en was met een steekwapen geraakt in zijn borst en arm. Hij werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed.

Wapen nooit gevonden

Volgens ambulancebroeders was het onmogelijk om te zien dat het slachtoffer neergestoken was. De wond zat onder drie kledingstukken, alleen het bloed was te zien. Bovendien gaat justitie er van uit dat er na de steekpartij nog schoongemaakt is. Op een soort dweil, die nog nat was, zat bloed van de man en dna van zijn vrouw. De V. was de enige aanwezige en werd opgepakt. Het moordwapen werd nooit gevonden, ondanks uitvoerige zoektochten met onder andere een drone en speurhonden.

Justitie stelt alle scenario’s nagelopen te zijn. Huiselijk geweld, een onbekende dader of een andere bekende dader. Alleen voor het huiselijk geweld-scenario werden volgens de aanklager bewijzen gevonden.

Afgeluisterd

De politie luisterde De V, stiekem af in de gevangenis, toen zij daar haar zoon ontmoette. Tijdens dat gesprek fluisterde ze plotseling. In eerste instantie konden de onderzoekers er geen chocola van maken, maar later werden de opnames verbeterd en leek het er op dat De V. het misdrijf toegaf. ,,Ik heb hem vermoord”, zou ze gefluisterd hebben. De V. ontkent hardnekkig. Ze zou haar zoon alleen omhelsd hebben. Van de fatale avond zegt ze zich niet alles meer te kunnen herinneren, maar er werd bij een blaastest geen extreem hoog alcoholpercentage geconstateerd.

Volgens justitie kan moord niet worden bewezen, doodslag wel. De eis: 10 jaar cel. Advocaat Wiel Fleuren van De V. gaat voor vrijspraak wegens gebrek aan bewijs.