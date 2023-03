Clash tussen oppositie en coalitie in Voorster raad rondom spoeddebat: ‘Heb dit nog nooit meegemaakt’

Ontsteltenis bij oppositiepartijen in de gemeenteraad van Voorst. Deze wilden een spoeddebat met het gemeentebestuur over het ‘serieus nemen van inwoners’, maar coalitiepartijen wilden daar niet aan. ,,Dit druist in tegen iedere vorm van fatsoen die we met elkaar hebben afgesproken.”