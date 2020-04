Zorgbedrijf uit Apeldoorn moet 160.000 euro terugbetalen aan gemeenten na onterechte declaraties

Apeldoorn, Deventer, Olst/Wijhe, Hattem, Heerde, Epe, Brummen, Voorst, Lochem en Zutphen liggen al langere tijd overhoop met de bewuste organisatie, Flexzorg. Dat zou zogenoemde ‘begeleiding in de thuissituatie’ leveren aan inwoners van de samenwerkende gemeenten. Na een tijdje ontstond het beeld dat Flexzorg declaraties indiende waar nooit zorg voor was verleend. De gemeenten onderzochten dat na meldingen van cliënten en hun familieleden. Toen er ook nog een geschil ontstond over de diplomering van medewerkers, zetten de lokale overheden het bedrijf aan de kant.



Eis

Flexzorg pikte dat niet; het wilde in elk geval nog ruim 400.000 euro uitbetaald krijgen aan nog openstaande rekeningen. De gemeenten op hun beurt stelden juist dat het bedrijf een - toevallig - ongeveer evengroot bedrag zou moeten terugbetalen. Beide partijen stapten met een eigen eis naar de rechter.

De rechtbank heeft nu bepaald dat Flexzorg in elk geval geen recht heeft op de gevraagde openstaande vier ton. Het heeft ook voor dat bedrag niet overtuigend kunnen aantonen dat er zorg is verleend. Bovendien moet het bedrijf geld terugstorten, zoals de gemeenten willen, zij het niet het volledig geëiste bedrag. Het gaat om 159.588 euro, plus de proceskosten.

‘Kan gewoon niet’

Wethouder Nathan Stukker van de gemeente Apeldoorn reageert in een schriftelijke verklaring opgetogen. ‘Ik ben blij dat de rechter ons in het gelijk heeft gesteld. Zorg declareren die niet heeft plaatsgevonden kan gewoon niet en leidt uiteindelijk tot zelfverrijking ten koste van de samenleving. Het is goed dat ze hier niet mee wegkomen en terug moeten betalen. Terecht dus dat we geen vertrouwen meer hadden in deze organisatie.’